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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Российские правозащитники предложили внести Абхазию в черный список для туристов

11.06.2019 Включить Абхазию в список стран, не рекомендованных МИД РФ для посещения российскими гражданами – с такой инициативой к главе ведомства обратились в правозащитном движении «Русский голос». Организация объединяет русских жителей Абхазии, пострадавших от рейдерства и подобных преступлений. Возглавляет ее подмосковный предприниматель Михаил Панов, который еще в 2010 году решил инвестировать средства в экономику республики и построил завод по производству пластиковых труб в селении Лыхны, который подвергся рейдерскому захвату со стороны абхазских силовиков и чиновников.



Как сообщает «Свободная Пресса» свое требование правозащитники обосновывают тем, что Абхазия отличается «крайне напряженной внутриполитической ситуацией и обстановкой в сфере безопасности». Так, они заявляют, что в Абхазии очень высок уровень криминала — и в первую очередь, тяжких преступлений, причем две трети таких преступлений как разбои, изнасилования, похищения и грабежи совершает молодежь. Также правозащитники отмечают катастрофическую ситуацию с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией.



«Туристы, которые прибывают в Абхазию, находятся в состоянии постоянной опасности. Как минимум треть становятся жертвами краж, у них частенько угоняют машины, и это не говоря о бандах, орудующих в частных гостиницах и миниотелях. Достаточно вспомнить убийство московского бизнесмена Андрея Кабанова, отдыхавшего в селе Приморское (Гудаутский район): на его семью напали бандиты. Проблемы в сфере общественной безопасности усугубляет массовый доступ населения к оружию и повальная коррупция в правоохранительных органах», - заявляет «Русский Голос» в своем обращении в МИД. Также по его статистике, две трети туристов, приезжающих в Абхазию на автомобилях, столкнулись с вымогательством денег гаишниками. И это не считая бытовой агрессии и мошенничества в торговых точках. В итоге они заявляют, что минимум 70% туристов из России становятся жертвами преступных посягательств.



При этом, официальная картина вполне спокойная. Более того - российский Минтранс анонсировал программу субсидирования пассажирских перевозок из Сочи в Абхазию в нынешнем курортном сезоне. А вице-премьер абхазского правительства Валерий Бганба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что только в прошлом году в туристическую отрасль Абхазии частные инвесторы вложили 6 млрд. рублей.



При этом эксперты «Свободной Прессы» предлагают довольно оригинальный способ решения проблем: дело в том, что в Абхазии проблема с местами заключения. Поэтому в числе предложений – «инвестировать» средства в постройку в Абхазии новой тюрьмы, а заключенных на это время «отконвоировать» в Россию. По их оценкам, одна угроза подобной меры способна значительно снизить количество криминала в Абхазии.









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