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    Абхазия осталась без электроэнергии
    12.06.2019
    Оккупированныйы Россия регион Грузии - Абхазия, осталась без электроэнергии. Об этом сообщает местная энергокомпания «Черноморэнерго».

    По информации компании, в оккупированном Гальском районе ухудшилась погода, что вызвало отключение линий электропередач и соответственно прекращение энергоснабжения почти всей территории оккупированной Абхазии.

    Точные детали отключения и сроки восстановления подачи электроэнергии будут озвучены компанией позднее.

    Напомним, что энергоснабжение Абхазии осуществляется посредством «ИнгуриГЭС».


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