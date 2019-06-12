Оккупированныйы Россия регион Грузии - Абхазия, осталась без электроэнергии. Об этом сообщает местная энергокомпания «Черноморэнерго».



По информации компании, в оккупированном Гальском районе ухудшилась погода, что вызвало отключение линий электропередач и соответственно прекращение энергоснабжения почти всей территории оккупированной Абхазии.



Точные детали отключения и сроки восстановления подачи электроэнергии будут озвучены компанией позднее.



Напомним, что энергоснабжение Абхазии осуществляется посредством «ИнгуриГЭС».











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