Оккупированныйы Россия регион Грузии - Абхазия, осталась без электроэнергии. Об этом сообщает местная энергокомпания «Черноморэнерго».
По информации компании, в оккупированном Гальском районе ухудшилась погода, что вызвало отключение линий электропередач и соответственно прекращение энергоснабжения почти всей территории оккупированной Абхазии.
Точные детали отключения и сроки восстановления подачи электроэнергии будут озвучены компанией позднее.
Напомним, что энергоснабжение Абхазии осуществляется посредством «ИнгуриГЭС».