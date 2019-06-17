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    Абхазы хотят ограничить грузин в праве на наследство
    17.06.2019
    Сухумский режим рассматривает ограничение права наследства для грузин. Формально, инициатором этого является "группа граждан", внесшая иск в Общественную палату Абхазии.

    Возмущение истцов вызвало дело, где в борьбе за наследство этнический грузин выиграл у этнического абхаза, ветерана войны. В то же время, они подчеркивают то обстоятельство, что грузинский правопреемник победил в этой тяжбе по документации, подтверждающей право, "созданной в Грузии". В то же время по их заявлению, в войне Абхазии родственник этого грузина воевал на стороне грузин.

    Соответственно истцы требуют внести поправку в закон, чтобы ограничить право получить наследство не только воюющим в Абхазии грузинам, но и их родственникам, и вообще всем лицам, кто помогал грузинам. То есть, иначе говоря, если эта норма будет принята, у грузин практически отберут правовой путь возвращения отобранного имущества.

    К информации, в "законодательном органе" эти поправки уже рассмотрели первым слушанием, и работа над вопросом продолжается.

    Напомним, что в Абхазии наследство де-факто регулирует часть 5 Гражданского кодекса Абхазии, где среди разных причин ограничения права наследия есть параграф, согласно которому человек, который воевал "против независимости Абхазии", теряет право на владение какой-либо недвижимости в Абхазии.




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