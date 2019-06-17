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    Студентам с оккупированных территорий будут финансировать учебу в грузинских вузах
    17.06.2019
    На сегодняшнем заседании правительства Грузии вынесли постановление, которое подразумевает финансирование учебы студентов, проживающих на оккупированных территориях, в грузинских вузах. Об этом журналистам рассказал министр образования Грузии Михаил Батиашвили.

    «Очень важно, чтобы мы всячески им содействовали. Соответственно, государство будет обеспечивать финансирование всем тем студентам, которые из оккупированных территорий выразят желание учиться в грузинских университетах. Конкретно в каких университетах — это уже часть следующего этапа», — заявил Михаил Батиашвили.


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