В Гагре обнаружен труп молдованина

24 июня в Гагрском районе были обнаружены фрагменты скелета человека. По словам помощника генпрокурора марионеточного режима Абхазии по связям с общественностью Даура Амичба, ранее было подано заявление о пропаже человека в этом районе.



Гражданин Молдовы Олег Викторович Богатий, 1993 года рождения, приехал в Абхазию 10 мая 2019 года, к матери, которая живет и работает в Гагре. Спустя три дня, 13 мая, он вышел из дома и не вернулся. Заявление о пропаже подала его мать. С тех пор велись его поиски.



24 июня в Гагре, недалеко от санатория «Москва», были обнаружены фрагменты скелета человека. Первичная экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат человеку не старше 30 лет. 25 июня на опознание трупа была приглашена мать пропавшего. По сохранившимся кусочкам одежды женщина опознала сына.



По предварительной версии, Олег Багатий, будучи в алкогольном опьянении, стал жертвой несчастного случая.









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