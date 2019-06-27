Абхазский режим закрыл переход через линию оккупации по Ингури

Абхазский марионеточный режим принял решение перекрыть переход через линию российской оккупации по реке Ингури. Соответствующее решение было опубликован на сайте абхазского т.н .СГБ.
В сообщении отмечается, что решение было принято в связи с проходящими в городах Грузии протестными акциями, "затрагивающие государственность Республики Абхазия".
СГБ утверждает, что разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер, как отмечается в сообщении, введение временного ограничения на пересечение линии оккупации с подконтрольной грузинской стороне территории, также ограничен выезд жителей оккупированного региона на остальную территорию Грузии.