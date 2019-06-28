Мост через Ингури перекрыт - до 200 человек ждут разрешения оккупантов

28.06.2019 Мость через реку Ингури, по которой проходит абхазская линия российской оккупации, перекрыт, гражданам Грузии не удается перейти из оккупированного региона.



Сегодня утром из оккупированного региона пропустили только двух человек, у которых имелись специальные пропуска. Мужчина говорит, что он занят на строительных работах ГЭС, и только поэтому оккупанты пропустили на эту территорию.



Необходимость немедленной медицинской помощи стала причиной пропуска на т.н. границе в случае одной женщины. Оккупанты разрешили ей перейти на контролируемую Грузией территорию только потому, что ее ребенок находится на диализе.



"Я сделала документы, что вожу его на диализ, и на основании этого меня пропустили. Меня пропустили, еще один пациент был на диализе, его тоже пропустили. На той стороне море людей. Там дети, больные. Никого не пропускают"- говорит житель оккупированного региона.

В очереди у моста в оккупированном регионе все еще остаются люди, которые тоже собирались перейти лечится. Оккупационный режим Абхазии сегодня утром в одностороннем порядке закрыл мост Ингури. Причиной называют события после 20 июня и акции протеста, проведенные в разных городах Грузии, в том числе в Зугдиди. По заявлению марионеточного правительства оккупированного Сухуми, акции носят провокационный характер.



На данный момент не известно, когда оккупационный режим собирается открыть линию оккупации по Ингури. По предварительной информации, ограничение будет в силе 10 дней.













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