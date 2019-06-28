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    Ада Маршания просит Минобразования заострить внимание на факт закрытия перехода через Ингури
    28.06.2019
    Член фракции "Патриоты Грузии" Ада Маршания просит власть, и в особенности Министерство образования и науки, заострить внимание на факт закрытия перехода на Ингури. На заседании бюро она заявила, что начинаются национальные экзамены, и абитуриентам не дается возможность перейти на эту сторону.

    Депутат отметила, что причину перекрытия перехода на Ингури сепаратисты объясняют следующим образом: "В Тбилиси проводятся акции провокационного характера, что касается государственности и безопасности Абхазии".

    "Вчера вечером переход на Ингури был перекрыт. Это нас не должно удивлять. Причиной прямо называют процессы, текущие в нашей стране, на проспекте Руставели. Ну, это ничего, не удивительно, но проблема в том, что абитуриенты не могут перейти на контролируемую Грузией сторону, их не пропускают. С будущей недели начинаются национальные экзамены. Не обратится ли к Министерству образования с заявлением, чтобы они приняли это во внимание. Это форсмажор, и дети здесь ни при чем. У них должна быть возможность сдать потом экзамены"- заявила Ада Маршания.

    Председатель парламента Арчил Талаквадзе обратился к соответствующему министерству и комитету с просьбой проинформировать по этому вопросу.

    "Насколько мне известно, реакция на этот вопрос была срочная. В форматах, какие есть у власти Грузии, реагирование происходит в данный момент и надеюсь, что вопрос будет улажен"- заявил Арчил Талаквадзе.


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