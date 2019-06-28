Абитуриенты из Абхазии могут пропустить национальные экзамены из-за перекрытия перехода через Ингури

28.06.2019 Абитуриенты из Абхазии могут пропустить национальные экзамены из-за перекрытия перехода через Ингури. После сегодняшнего заседания правительства об этом заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По словам Цихелашвили, власть использует все меры, чтобы искоренить проблему в ближайшие дни.



"Мы работаем вместе с Министерством образования над тем, чтобы из-за этой ситуации, заложниками которой они являются, не ограничить им возможность поступления в ВУЗы Грузии, и существуют определенные подходы. Вам известно, что также в рамках миротворческого плана определена не одна схема, по которой люди могут упрощенно попасть, но здесь же подразумеваются, разумеется, специфические регуляции, связанные с национальными экзаменами, и через небольшое время, исходя из развитий, мы сделаем доступными эту информацию. Еще раз, главная задача, чтобы нам не потребовалось принять дополнительно много мер, и как можно быстрее снять ограничения, установленные сегодня на Ингурском мосту"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Напомним, что оккупационный режим Абхазии сегодня утром односторонне перекрыл мост. Причиной были названы события, развитые в разных городах Грузии после 20 июня, в том числе назвали акции протеста в Зугдиди, которые по заявлению правительства оккупированного Сухуми, носят провокационный характер.



На данное время не известно, когда оккупационный режим собирается открыть т.н. границу. По предварительной информации, ограничение будет в силе в течение 10 дней.













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