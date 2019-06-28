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    Представительство ЕС разбирается с решением Сухуми закрыть переход через Ингури
    28.06.2019
    «У нас есть контакт с людьми, участвующими в событиях, чтобы узнать, каковы цели и планы закрытия Ингурского моста», — об этом заявил посол ЕС в Грузии Карль Харцель.

    Он выразил надежду, что в ближайшие часы сможет предоставить больше детальной информации по этому вопросу.

    «После того, как мы узнали о ситуации, мы вместе со специальным представителем ЕС работаем, они изучают положение на месте. У нас есть контакт с людьми, участвующими в событиях, чтобы узнать, каковы цели и планы закрытия Ингурского моста. Я надеюсь, что в ближайшие часы смогу предоставить больше детальной информации по этому вопросу, однако это — вопрос, к которому мы подходим очень серьезно», — заявил посол ЕС в Грузии.

    Де-факто власти Абхазии вчера с 20:00 перекрыли движение на Ингурском мосту в одностороннем порядке. В Службе государственной безопасности Грузии заявляют, что частичное закрытие Ингурского моста оккупационным режимом Абхазии рассматривается как незаконное ограничение свободы передвижения для населения.


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