Представительство ЕС разбирается с решением Сухуми закрыть переход через Ингури

«У нас есть контакт с людьми, участвующими в событиях, чтобы узнать, каковы цели и планы закрытия Ингурского моста», — об этом заявил посол ЕС в Грузии Карль Харцель.
Он выразил надежду, что в ближайшие часы сможет предоставить больше детальной информации по этому вопросу.
«После того, как мы узнали о ситуации, мы вместе со специальным представителем ЕС работаем, они изучают положение на месте. У нас есть контакт с людьми, участвующими в событиях, чтобы узнать, каковы цели и планы закрытия Ингурского моста. Я надеюсь, что в ближайшие часы смогу предоставить больше детальной информации по этому вопросу, однако это — вопрос, к которому мы подходим очень серьезно», — заявил посол ЕС в Грузии.
Де-факто власти Абхазии вчера с 20:00 перекрыли движение на Ингурском мосту в одностороннем порядке. В Службе государственной безопасности Грузии заявляют, что частичное закрытие Ингурского моста оккупационным режимом Абхазии рассматривается как незаконное ограничение свободы передвижения для населения.