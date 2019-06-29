.: Лента Новостей
  • Жительницу Отобая удалось перевезти в клинику на подконтрольной грузинской стороне территории
  • Представительство ЕС разбирается с решением Сухуми закрыть переход через Ингури
  • Абитуриенты из Абхазии могут пропустить национальные экзамены из-за перекрытия перехода через Ингури
  • Ада Маршания просит Минобразования заострить внимание на факт закрытия перехода через Ингури
  • Мост через Ингури перекрыт - до 200 человек ждут разрешения оккупантов
  • Гамахария: Блокирование линии оккупации - еще одно незаконное решение оккупанта
  • Абхазский режим закрыл переход через линию оккупации по Ингури
  • В Гагре обнаружен труп молдованина
  • Россия по сегодняшний день продолжает оккупацию православных стран - Джемал Гамахария
  • В поисках без вести пропавших в ходе войны в Абхазии вскроют более 40 могильников

    •
     
    Жительницу Отобая удалось перевезти в клинику на подконтрольной грузинской стороне территории
    29.06.2019
    Жительница села Отобая Гальского района, которую оккупационный режим не пропускал через Ингурский мост, уже переведена на контролируемую Грузией территорию для лечения, — об этом Первый канал Грузии проинформировали в аппарате Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    Как пояснили в ведомстве, перевезти пациентку удалось в результате скоординированных действий государственных ведомств и подключения к вопросу наблюдательской миссии ЕС.

    «Жительница Отобая 1987 года рождения, получившая ожоги до 40% тела 2-ой и 3-ей степени, нуждается в срочном лечении. Её должны были доставить в Ожоговый центр в Тбилиси, однако представители сепаратистского режима сегодня не дали её перевезти через Ингурский мост.

    Марионеточные власти Абхазии 27 июня в одностороннем порядке заблокировали движение через Ингурский мост.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия