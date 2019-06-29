Жительницу Отобая удалось перевезти в клинику на подконтрольной грузинской стороне территории

29.06.2019 Жительница села Отобая Гальского района, которую оккупационный режим не пропускал через Ингурский мост, уже переведена на контролируемую Грузией территорию для лечения, — об этом Первый канал Грузии проинформировали в аппарате Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.



Как пояснили в ведомстве, перевезти пациентку удалось в результате скоординированных действий государственных ведомств и подключения к вопросу наблюдательской миссии ЕС.



«Жительница Отобая 1987 года рождения, получившая ожоги до 40% тела 2-ой и 3-ей степени, нуждается в срочном лечении. Её должны были доставить в Ожоговый центр в Тбилиси, однако представители сепаратистского режима сегодня не дали её перевезти через Ингурский мост.



Марионеточные власти Абхазии 27 июня в одностороннем порядке заблокировали движение через Ингурский мост.









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