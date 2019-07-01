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    Преступная сходка в Абхазии закончилась избиением «вора в законе»
    01.07.2019
    На криминальной сходке в курортном городе Гудауте (Абхазия) был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на свой источник.

    Инцидент произошел еще 26 июня, но стало о нем известно 1 июля.

    По данным источника, пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу. По его инициативе и была созвана сходка, на которой Динрид пытался решить вопрос о возобновлении своих воровских полномочий, приостановленных гудаутскими авторитетами два года назад.

    По данным издания, конфликт между сухумскими и гудаутскими ворами в законе обострился два года назад после того, как в Россию из Абхазии перебрался влиятельный авторитет Борис Апакия, известный как Апакела.

    Чтобы взять власть в воровском мире кавказской республики в свои руки, гудаутская группировка Рауля Барцбы (Пыза) и его крестников: Астика Шамбы и Хасика Авидзбы, избили сухумских воров — старейшего абхазского «законника», 72-летнего Валеру Хашба, Темура Гвасалия (Маколя) и Динрида.

    Хашбе после двухлетних уговоров «гудаутцы» недавно пожали руку и вернули право называться вором. Динрид также решил добиться своего титула, но на сходке получил отказ. Оскорбленный авторитет ударил Пызу, а в ответ его жестоко избили «гудаутцы».


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