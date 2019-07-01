.: Лента Новостей
  • В Национальной библиотеке состоялась презентация издания «Вопросы истории Абхазии (Грузия)»
  • Большей части абитуриентов, заблокированных на Ингури, удалось перейти линию оккупации
  • Абхазский режим разрешил детям и пожилым людям пересечь линию оккупации
  • Передвижение через мост Ингури контролирует глава администрации Гали
  • Взятка может помочь перейти через закрытый ингурский мост
  • Преступная сходка в Абхазии закончилась избиением «вора в законе»
  • Шесть абитуриентов из Абхазии смогли перебраться в Зугдиди
  • Жительницу Отобая удалось перевезти в клинику на подконтрольной грузинской стороне территории
  • Представительство ЕС разбирается с решением Сухуми закрыть переход через Ингури
  • Абитуриенты из Абхазии могут пропустить национальные экзамены из-за перекрытия перехода через Ингури

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    Взятка может помочь перейти через закрытый ингурский мост
    01.07.2019
    Часть граждан, в том числе абитуриенты и студенты, смогли перейти линию оккупации путем дачи взятки. Респонденты, проживающие в оккупированном Гали, сообщили "Лайвпресс", что пройти контроль на т.н. посту можно заплатив 5 000 рублей (224 лари). Если у пассажира нет российской валюты, требуют заплатить 300 лари.

    "Родители абитуриентов заплатили, поскольку обязательно должны были переправить детей. Всем, у кого есть средства, перейти в Зугдиди не проблема, но у кого есть такая большая сумма? Я лично жду когда откроют переход, до того не смогу перейти"- заявил в телефонном разговоре с "Лайвпресс" респондент, проживающий в Гали, личность которого по его просьбе не называем.

    То же самое подтверждают еще два респондента из Гали. По их словам, абхазская власть целенаправленно сделала так, чтобы закрытие перехода совпало с национальными экзаменами по двум причинам - чтобы вынудить молодых людей учиться в сухумском университете, и второе - финансовые интересы:

    "Они прекрасно делают деньги от этого закрытия границы"- сказал гальский респондент.

    Жители оккупированной территории говорят, что молодежь, у которой была хоть какая-то возможность, уже перешла в остальную Грузию, поэтому они ожидают, что ни сегодня так завтра на Ингурском мосту ограничение все равно снимут.

    Сам абхазский режим не уточняет дату открытия абхазско-мингрельской линии оккупации.

    В Зугдиди, с целью принять участие в единых национальных экзаменах, из Абхазии смогли выбраться шесть абитуриентов. Руководитель местного экзаменационного центра Нана Кирия заявила "Лайвпресс", что почти 25 молодых людей до настоящего времени не могут перейти мост.

    В Минобразования утверждают, что работают над схемой, чтобы абитуриентам и студентам, проживающим в Абхазии, не создавались препятствия, и они могли без препятствий пользоваться правом на образование. Замминистра Ирина Абуладзе сегодня в беседе с журналистами попросила абитуриентов, проживающих на оккупированных территориях, которые из-за перекрытого Ингурского моста не сумели принять участие в первой сессии Единых национальных экзаменов, по мере возможности обязательно принять участие в других экзаменах.


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