Взятка может помочь перейти через закрытый ингурский мост

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01.07.2019 Часть граждан, в том числе абитуриенты и студенты, смогли перейти линию оккупации путем дачи взятки. Респонденты, проживающие в оккупированном Гали, сообщили "Лайвпресс", что пройти контроль на т.н. посту можно заплатив 5 000 рублей (224 лари). Если у пассажира нет российской валюты, требуют заплатить 300 лари.



"Родители абитуриентов заплатили, поскольку обязательно должны были переправить детей. Всем, у кого есть средства, перейти в Зугдиди не проблема, но у кого есть такая большая сумма? Я лично жду когда откроют переход, до того не смогу перейти"- заявил в телефонном разговоре с "Лайвпресс" респондент, проживающий в Гали, личность которого по его просьбе не называем.



То же самое подтверждают еще два респондента из Гали. По их словам, абхазская власть целенаправленно сделала так, чтобы закрытие перехода совпало с национальными экзаменами по двум причинам - чтобы вынудить молодых людей учиться в сухумском университете, и второе - финансовые интересы:



"Они прекрасно делают деньги от этого закрытия границы"- сказал гальский респондент.



Жители оккупированной территории говорят, что молодежь, у которой была хоть какая-то возможность, уже перешла в остальную Грузию, поэтому они ожидают, что ни сегодня так завтра на Ингурском мосту ограничение все равно снимут.



Сам абхазский режим не уточняет дату открытия абхазско-мингрельской линии оккупации.



В Зугдиди, с целью принять участие в единых национальных экзаменах, из Абхазии смогли выбраться шесть абитуриентов. Руководитель местного экзаменационного центра Нана Кирия заявила "Лайвпресс", что почти 25 молодых людей до настоящего времени не могут перейти мост.



В Минобразования утверждают, что работают над схемой, чтобы абитуриентам и студентам, проживающим в Абхазии, не создавались препятствия, и они могли без препятствий пользоваться правом на образование. Замминистра Ирина Абуладзе сегодня в беседе с журналистами попросила абитуриентов, проживающих на оккупированных территориях, которые из-за перекрытого Ингурского моста не сумели принять участие в первой сессии Единых национальных экзаменов, по мере возможности обязательно принять участие в других экзаменах.











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