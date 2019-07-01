.: Лента Новостей
  • В Национальной библиотеке состоялась презентация издания «Вопросы истории Абхазии (Грузия)»
  • Большей части абитуриентов, заблокированных на Ингури, удалось перейти линию оккупации
  • Абхазский режим разрешил детям и пожилым людям пересечь линию оккупации
  • Передвижение через мост Ингури контролирует глава администрации Гали
  • Взятка может помочь перейти через закрытый ингурский мост
  • Преступная сходка в Абхазии закончилась избиением «вора в законе»
  • Шесть абитуриентов из Абхазии смогли перебраться в Зугдиди
  • Жительницу Отобая удалось перевезти в клинику на подконтрольной грузинской стороне территории
  • Представительство ЕС разбирается с решением Сухуми закрыть переход через Ингури
  • Абитуриенты из Абхазии могут пропустить национальные экзамены из-за перекрытия перехода через Ингури

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    Передвижение через мост Ингури контролирует глава администрации Гали
    01.07.2019
    Глава администрации Гальского района Тимур Надарая лично контролирует передвижение граждан через линию оккупации, утверждает агентство "Лайвпресс". Он поручил «пограничникам» пропускать из Гали в остальную Грузию только детей и стариков. Надарая предупредил сотрудников т.н. поста не давать право передвижения молодежи, достигшей 18 лет.

    По словам гальских респондентов агентства, де-факто власть целенаправленно сделала так, чтобы перекрытие моста совпало с национальными экзаменами по двум причинам, чтобы вынудить молодых людей учиться в сухумском университете, и второе - финансовые интересы:

    "Они прекрасно делают деньги на этом закрытии границы"- сказал гальский респонден

    Часть граждан, в том числе абитуриенты и студенты смогли перейти линию оккупации путем дачи взятки. Респонденты, проживающие в оккупированном Гали, сообщили "Лайвпресс", что пройти контроль на т.н. посту можно заплатив 5 000 рублей (224 лари), а в случае отсутствия российских рублей - 300 лари.

    Уже известно, что шесть абитуриентов смогли перебраться с оккупированной территории на начавшие сегодня Единые национальные экзамены. Еще примерно 25 абитуриентов пока не могут этого сделать.


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