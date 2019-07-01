Передвижение через мост Ингури контролирует глава администрации Гали

Глава администрации Гальского района Тимур Надарая лично контролирует передвижение граждан через линию оккупации, утверждает агентство "Лайвпресс". Он поручил «пограничникам» пропускать из Гали в остальную Грузию только детей и стариков. Надарая предупредил сотрудников т.н. поста не давать право передвижения молодежи, достигшей 18 лет.



По словам гальских респондентов агентства, де-факто власть целенаправленно сделала так, чтобы перекрытие моста совпало с национальными экзаменами по двум причинам, чтобы вынудить молодых людей учиться в сухумском университете, и второе - финансовые интересы:



"Они прекрасно делают деньги на этом закрытии границы"- сказал гальский респонден



Часть граждан, в том числе абитуриенты и студенты смогли перейти линию оккупации путем дачи взятки. Респонденты, проживающие в оккупированном Гали, сообщили "Лайвпресс", что пройти контроль на т.н. посту можно заплатив 5 000 рублей (224 лари), а в случае отсутствия российских рублей - 300 лари.



Уже известно, что шесть абитуриентов смогли перебраться с оккупированной территории на начавшие сегодня Единые национальные экзамены. Еще примерно 25 абитуриентов пока не могут этого сделать.









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