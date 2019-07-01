Абхазский режим разрешил детям и пожилым людям пересечь линию оккупации

Оккупационный режим Абхазии частично снял ограничения на передвижение по Ингурскому мосту.
Как заявил в разговоре с корр. Первого канала Грузии один из местных жителей, с сегодняшнего дня пересечь Ингурский мост без ограничений смогут дети до 14 лет и люди старше 65 лет.
Что касается абитуриентов, для лиц старше 18 лет действует ограничение. После этих изменений, через Ингурский мост в Зугдидский район перешли 4 пенсионера, а также один абитуриент.
Де-факто власти Абхазии перекрыли движение по Ингурскому мосту в одностороннем порядке 27 июня.