Абхазский режим разрешил детям и пожилым людям пересечь линию оккупации

Оккупационный режим Абхазии частично снял ограничения на передвижение по Ингурскому мосту.



Как заявил в разговоре с корр. Первого канала Грузии один из местных жителей, с сегодняшнего дня пересечь Ингурский мост без ограничений смогут дети до 14 лет и люди старше 65 лет.



Что касается абитуриентов, для лиц старше 18 лет действует ограничение. После этих изменений, через Ингурский мост в Зугдидский район перешли 4 пенсионера, а также один абитуриент.



Де-факто власти Абхазии перекрыли движение по Ингурскому мосту в одностороннем порядке 27 июня.









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