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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Большей части абитуриентов, заблокированных на Ингури, удалось перейти линию оккупации

02.07.2019 По информации DFWatch, большинство абитуриентов из Гали, заблокированных сухумским режимом на Ингурском мосту перед национальными экзаменами, уже перешли на территорию,

контролируемую центральной властью Грузии. Но не все. Несколько подростков по-прежнему не могут перейти. А большинство даже успели к экзаменам.



В беседе с DFWatch они заявили, что им пришлось ждать весь день на линии оккупации.



"Мы приходили каждый день со дня перекрытия, может, что изменилось бы. И сегодня тоже аналогично пришли. Вместе со мной были 30 абитуриентов. Они держали список и читали, кого не было в списке, не пропускали. Сам Надарая пришел (начальник де-факто администрации Гали) и злился. Ругал Акакия Бобохидзе, сказал, что мы убивали вас в Абхазии, и будем убивать, поэтому, дескать, не пропустим вас туда. Весь день нас промучили, в конце все равно пропустили"- говорит один из абитуриентов, у которого первый экзамен 2 июля.



Пока не известно, что ожидает тех, у кого первый экзамен был в понедельник, и не успели приехать. Но с учетом существующей ситуации, они надеются, что правительство выполнит обещание, и они смогут выйти на экзамены.



Часть абитуриентов попыталась перейти линию оккупации обходными путями.



"Несколько из них попытались перейти черными путями, где колючие ограждения, один-два смогли, нескольких поймали. Не знаю, отпустили их или нет, но задержанных освобождают за уплату суммы, и, наверное, семья оперативно заплатила, чтобы они успели к экзаменам"- сказал перешедший на эту сторону абитуриент.



Напомним, что де-факто режим провел специальное торжество для выпускников, и параллельно закрыл переход через линию оккупации по реке Ингури.



Единые национальные экзамены в Грузии начались 1 июля.













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