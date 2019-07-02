В Национальной библиотеке состоялась презентация издания «Вопросы истории Абхазии (Грузия)»

В конференц-зале Национальной библиотеки парламента Грузии состоялась презентация издания министерства образования и культуры Абхазской АР — «Вопросы истории Абхазии (Грузия)». Авторы книги Джемал Гамахария, Лия Ахаладзе и Дазмир Джоджуа.



В книге приведен обзор актуальных вопросов истории оккупированной Абхазии с древних времен до наших дней, внимание уделяется политическим, этническим и церковным проблемам.



Авторы рассказывают о гибридной войне, которую Россия вела против Грузии в 1992-1993 годах, открытой агрессии августа 2008 года, этнической чистке грузинского населения, геноциде и российской политике ползучей аннексии. В книге отмечается, что решить конфликт в Абхазии можно только мирными методами. Книга предназначена для учителей истории, учеников старших классов и широкого круга читателей, которые интересуются вопросами Абхазии.









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