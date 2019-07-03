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    Ни один молодой человек из оккупированных регионов не останется без высшего образования - офис Госминистра
    03.07.2019
    Аппарат государственного министра - Мы сделаем все, чтобы ни один молодой человек, проживающий на оккупированной территории, не остался без высшего образования
    15:22, 03.07.2019

    По информации аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, с момента закрытия перехода через линию оккупации по реке Ингури и до сих пор в 24-часовом режиме ведется работа, чтобы у населения, проживающего на оккупированной территории, была возможность свободного передвижения.

    «В результате работы по различным каналам, в том числе и прямыми связями, в условиях полной изоляции удалось сделать так, чтобы все лица, которым нужна была медицинская помощь, пенсионеры, а также большинство абитуриентов, перешли на контролируемую Грузией территорию. Однако были случаи, когда часть молодежи прошла тяжелейший путь, чтобы преодолеть российские барьеры.

    Со всеми с ними, в том числе и с пострадавшим молодым человекам, как у аппарата государственного министра, так и ведомства по здравоохранению и министерства образования, есть прямая коммуникация и в случае необходимости, ему будет оказана всевозможная помощь со стороны государства. Также в результате активной коммуникации с министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии у абитуриентов из оккупированной абхазии появилась возможность участвовать в экзаменационном процессе. К этому времени, из 185 абитуриентов, зарегистрированных из оккупированной Абхазии, 172 находятся на контролируемой Грузией территории и участвуют в экзаменационном процессе», — заявляют в аппарате государственного министра.

    По данным ведомства, в рамках мирной инициативы правительства — «Шаг к лучшему будущему», ни один молодой человек из оккупированных регионов не останется без высшего образования.

    «Для них уже работает специальная образовательная программа, которая предусматривает учебу в бесплатных подготовительных центрах Зугдиди и Тбилиси, бесплатное жилье и стипендию в 150 лари. Все молодые люди, которые учатся и будут учится в этих центрах, будут зачислены в высшие учебные заведения без сдачи Единых национальных экзаменов.

    Государство продолжает работать над тем, чтобы у населения, проживающего в оккупированных регионах, была возможность свободного передвижения, в том числе этот вопрос рассматривается на 48-м раунде Женевских международных переговоров», — отмечается в информации аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.


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