Восточная часть Абхазии постепенно превращается в джунгли

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16.07.2019 Наплевательское отношение абхазов к грузинонаселенному Гальскому району Абхазии совершенно не удивляет. Ведь грузины не являются частью их псевдогосударственности. Они, по большей части, даже не являются "гражданами" этого псевдообразования после того, как их всех поголовно лишили местных паспортов с целью лишить грузин принимать участие во внутриполитической обстановке и как-то на нее влиять.



Постепенно восточная часть Абхазии приходит в запустение, населенные пункты превращаются в призраки, а регион - джунгли. В последнее время, как сообщают абхазские СМИ, в Гальском и Очамчирском районах участились нападение животных, как домашних (собаки, кошки), так и диких - волк, шакалы. Уже зафиксирован один смертельный случай.



Как пишет "Спутник-Абхазия", за июнь 2019 года в Гальскую районную больницу с жалобами на укус собак и кошек обратились 36 человек. В связи с этим в Гальской администрации прошло специальное совещание.



Главный ветеринарный врач района Лиана Джергения подчеркнула, что, несмотря на то, что вакцинация от вируса бешенства проводится бесплатно, многие хозяева отказываются прививать своих питомцев. Она предложила штрафовать владельцев домашних животных, отказывающихся от вакцинации. По ее словам, в случае если животное погибло от вируса бешенства, что устанавливается в лаборатории, проводится дезинфекция и вакцинация всех теплокровных животных в районе возможного заражения. Она также призвала жителей активнее принимать участие в вакцинации домашних животных и тем самым обезопасить себя и окружающих от опасного вируса.



Главный верболог Гальского района Дэмна Сигуа рассказал, что людей в основном кусают собственные или же соседские собаки. Между тем он отметил, что увеличилось и число нападений на людей бродячих собак, а также диких животных – волков, шакалов.



Наибольшее количество заражения бешенством зафиксировано в Гальском и Очамчирском районах, добавил он. За первые шесть месяцев 2019 года в лаборатории ветслужбы Абхазии было исследовано 13 животных, и у 12 из них обнаружили вирус бешенства – собаки, кошки, крупный рогатый скот и один шакал.



Дело дошло до того, что власти начали выплачивать людям за отстрел волков и шакалов. За каждого убитого и сданного шакала и лиса выплачивается по 500 рублей, а за голову волка дают 3 000 рублей. За это время уже отстреляны 130 шакалов, лис -4, а волков – 15.











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