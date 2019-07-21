Машины российских диппредставительств попали в ДТП в Сухуми

21.07.2019 ДТП с участием машины российских диппредставительств произошло в воскресенье в Сухуми, передает РИА Новости. Повреждения у столкнувшихся машин незначительные.



В т.н. "посольстве" России в Абхазии на запрос РИА Новости сообщили, что машина не посольская, но российских дипломатических представительств. Дозвониться до сотрудника торгового представительства РФ в Абхазии не удалось. В представительстве Россотрудничества сообщили РИА новости, что выясняют, их ли это машина.



Как рассказали РИА Новости в МВД Абхазии, это было "ДТП с незначительными механическими повреждениями произошло между транспортом посольства и транспортом Halo Trust". The Halo Trust - неправительственная британская организация по разминированию, работает в Абхазии с 1997 года.



В МВД отметили, что у участников ДТП претензий друг к другу нет. "Это была частная поездка. В МВД происшествие не зарегистрировано", - добавил собеседник агентства.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>