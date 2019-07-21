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    Машины российских диппредставительств попали в ДТП в Сухуми
    21.07.2019
    ДТП с участием машины российских диппредставительств произошло в воскресенье в Сухуми, передает РИА Новости. Повреждения у столкнувшихся машин незначительные.

    В т.н. "посольстве" России в Абхазии на запрос РИА Новости сообщили, что машина не посольская, но российских дипломатических представительств. Дозвониться до сотрудника торгового представительства РФ в Абхазии не удалось. В представительстве Россотрудничества сообщили РИА новости, что выясняют, их ли это машина.

    Как рассказали РИА Новости в МВД Абхазии, это было "ДТП с незначительными механическими повреждениями произошло между транспортом посольства и транспортом Halo Trust". The Halo Trust - неправительственная британская организация по разминированию, работает в Абхазии с 1997 года.

    В МВД отметили, что у участников ДТП претензий друг к другу нет. "Это была частная поездка. В МВД происшествие не зарегистрировано", - добавил собеседник агентства.


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