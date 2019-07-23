Мужчина скончался от бешенства в оккупированном Гали

23.07.2019 55-летний мужчина скончался от бешенства в оккупированном Гальском районе. Как сообщают местные СМИ, скончавшегося укусила собака.



Главный врач районной больницы оккупированного Гали Георгий Шония заявил, что ежедневно в больницу обращаются до 15-ти человек с жалобами на укусы собак или кошек.



Проблема бродячих собак в Гальском районе остается нерешенной. Как заявляют представители оккупированного режима, у них нет необходимого количества вакцин для собак, а убивать бродячих собак запрещает т.н «законодательство».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>