55-летний мужчина скончался от бешенства в оккупированном Гальском районе. Как сообщают местные СМИ, скончавшегося укусила собака.
Главный врач районной больницы оккупированного Гали Георгий Шония заявил, что ежедневно в больницу обращаются до 15-ти человек с жалобами на укусы собак или кошек.
Проблема бродячих собак в Гальском районе остается нерешенной. Как заявляют представители оккупированного режима, у них нет необходимого количества вакцин для собак, а убивать бродячих собак запрещает т.н «законодательство».