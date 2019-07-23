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    Мужчина скончался от бешенства в оккупированном Гали
    23.07.2019
    55-летний мужчина скончался от бешенства в оккупированном Гальском районе. Как сообщают местные СМИ, скончавшегося укусила собака.

    Главный врач районной больницы оккупированного Гали Георгий Шония заявил, что ежедневно в больницу обращаются до 15-ти человек с жалобами на укусы собак или кошек.

    Проблема бродячих собак в Гальском районе остается нерешенной. Как заявляют представители оккупированного режима, у них нет необходимого количества вакцин для собак, а убивать бродячих собак запрещает т.н «законодательство».


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