Мы находимся в режиме дезинформации и угрозы гибридной войны - посол Грузии в Германии

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24.07.2019 Мы находимся в режиме дезинформации и угрозы гибридной войны, и необходимо быть активными – о факте искажения исторических фактов мы написали автору репортажа и редакции I канала "Общественного вещателя Германии"- заявил посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили в эфире передачи "Вечерний Newsroom" телеканала "Палитраньюс".



Он говорил о том, что на "Общественном вещателе Германии" прошел сюжет об Абхазии, где имело место искажение исторических фактов, и из-за чего посольство Грузии обратилось с письмом к вещателю в Германии.



"На I канале "Общественного вещателя Германии" шел семиминутный сюжет об Абхазии. Были искажены исторические факты, на что мы моментально отреагировали, написали как автору репортажа, так и редакции. Мы учитываем свободу выражения журналиста, но в данном случае на медиа возложена большая роль, это Общественный вещатель, и имеет большое значение для формирования общественного мнения. Важно, чтобы в борьбе с гибридными угрозами у медиа была особая роль, и не происходило распространение ошибочного тезиса"- заявил Хокришвили.



Посол ответил также на вопрос ведущего "Вечернего Newsroom", имела место некомпетентность журналиста, или целенаправленная попытка искажения фактов.



"Здесь нет места спекуляциям, поэтому мы работаем по всем дипломатическим каналам и ждем, что завтра или послезавтра у нас будет ответ германской стороны. Планируется повторно пустить этот репортаж, и наша первая задача, чтобы корректно позиционировали исторические факты, и не показывали сюжет повторно в нынешнем виде. А также этот репортаж можно посмотреть в онлайн режиме, и наша задача, чтобы репортаж в этом виде сняли с онлайн режима"- отметил посол Грузии в Германии.



Он же вспомнил случаи, когда в германском медиа произошло искажение исторического факта или терминологическая ошибка, и отметил, что в прежнем случае посольство достигло конкретного результата.



"Мы осуществляем каждодневный мониторинг германской медиа, и за такими сенситивными вопросами, как например, наши оккупированные территории, и где происходит случай с неточностью терминологии или фактов, следует соответствующая реакция. Несколько месяцев назад Германская федеральная пресс-служба распространила терминологическую неточность также по отношению Абхазии, мы включились, обратились к ним, и они откорректировали его. В минувшем году в одном из региональных телевидений, который также является составной частью консорциума "Общественного вещателя", был также сюжет об Абхазии, в котором с нашей точки зрения факты были показаны односторонне. Мы прореагировали, и я лично ездил в Лейпциг, в их головной офис, где встретились с редакцией и журналистами канала, на встрече мы полтора часа информировали их о положении на оккупированной территории, о фактах, осуществленных по отношению этнических грузин и т.д. С учетом того, что мы находимся в режиме дезинформации и гибридных угроз, нам следует быть активными, и делаем это, как посольство, так и Министерство иностранных дел. Главная задача, достичь сейчас результата, как в тех двух случаях мы положили конкретные результаты в этом и минувшем году, когда в одном случае редакция принесла извинение и откорректировала сюжет, а также Федеральная пресс-служба Германии изъяла соответствующую терминологию"- заявил Хокришвили в эфире "Палитраньюс".











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