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    Абитуриентов, которые не смогли попасть на ЕНЭ из-за закрытия КПП на Ингури, зачислят без экзаменов
    24.07.2019
    Абитуриенты, не сумевшие попасть на экзамены в учебные заведения Грузии из-за закрытия пропускного пункта на реке Ингури (линия оккупации Абхазии), будут зачислены без них. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта страны Михаил Батиашвили.

    Всего, по словам чиновника, речь идет о 170-ти выпускниках, прошедших регистрацию на экзамены. Он также отметил, что государство будет финансировать их обучение на программах бакалавриата и магистратуры.

    При этом, к абитуриентам есть и требования: в 2019-2020 году они будут обязаны набрать по меньшей мере 60 из 240-ти учебных кредитов. «В противном случае решение о зачислении студента будет признано недействительным», — добавил Батиашвили.

    Напомним, на фоне акций протеста в Тбилиси сухумские власти 27 июня объявили об ограничении передвижения по мосту через реку Ингури. Как заявили в де-факто Службе госбезопасности, «акции носят провокационный характер, затрагивающий государственность Республики Абхазия».

    Некоторым абитуриентам, чтобы попасть на экзамены, приходилось перебираться на контролируемую официальным Тбилиси территорию через ограждения с колючей проволокой.


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