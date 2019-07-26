В Абхазии готовятся к реанимированию сухумского аэропорта

26.07.2019 Сухумскому аэропорту абхазские власти присвоили статус «аэропорта совместного базирования». Как сообщает Sputnik, такое решение было принято абхазским "правительством" в пятницу 26 июля.



Проект распоряжения лидера абхазского режима предусматривает использование сухумского аэропорта для размещения гражданских и "государственных" судов.



Руководитель комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия заявил, что работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Эта часть работы завершится в августе 2019 года.



Пипия отметил, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.



Аэродром совместного базирования - аэродром, на котором совместно базируются гражданские воздушные суда, государственные воздушные суда и (или) воздушные суда экспериментальной авиации.



Аэропорт Сухуми закрыт официальными властями Грузии для эксплуатации согласно требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).









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