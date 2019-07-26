Сухуми присоединили к ростовской воздушной зоне

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26.07.2019 Аэропорт оккупированной Россией Абхазии присоединили к ростовской воздушной зоне и присвоили код URAS, сообщает ИА «Абхазия-Информ». Международный код аэропорту Сухуми присвоен в нарушение правил Международной организации гражданской авиации (ИКАО).



Международный код URAS расшифровывается следующим образом: буква U присвоена всем странам, входящим в СНГ, R - Ростовская воздушная зона, где находится центр управления воздушными, в том числе и международными полетами, А - это Абхазия, S - Сухуми.



В Сухуми считают, что приклепление их закрытого для международных полетов аэропорта к ростовскому воздушному пространству никоим образом не скажется на их "суверенитете".



"Их услугами пользуются все европейские страны", - заявляет представитель абхазского режима Заур Эшба.



Он также сообщил, что за 27 лет простаивания аэропорта потеряно немало специалистов. В то же время сохранились специалисты среднего звена и уже сегодня можно приступить к отбору и подготовке кадров.



«Нужно признать, что много усилий было приложено и в предыдущие годы, но не все сразу дается. После расшифровки буквенного кода R (Ростов, Россия) в нашем непростом обществе могут возникнуть разного рода вопросы: А как это скажется на нашем суверенитете? Как мы будем дальше жить? Не будет ли это потерей суверенитета? Россия нас сама признала, и она делает все для того, чтобы мы состоялись, начиная от финансовой помощи и заканчивая созданием условий для работы таких предприятий на нашей территории. Открытие аэропорта будет способствовать укреплению российско-абхазских отношений, увеличению туристического потока, привлечению инвесторов», - считает лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба.



Хаджимба посоветовал не мешать друг другу и не ставить палки в колеса.



Он также отметил, что прорабатывается вопрос открытия морского сообщения, чтобы, как это было в советские времена, к абхазским берегам пришвартовывались большие корабли, круизные лайнеры.



«Восстановление морского и воздушного сообщения весьма выгодно для государства. Но в первую очередь надо соблюдать закон и поддерживать правопорядок. Если мы все это сможем сделать, то все в стране станет хорошо, ситуация изменится в лучшую сторону, во благо нашего народа», - подчеркнул Рауль Хаджимба.









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