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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Использование аэропорта Сухуми невозможно без разрешения властей Грузии

27.07.2019 Агентство гражданской авиации Грузии распространило заявление, в котором однозначно указано, почему международное воздушное сообщение в аэропорту Сухуми не может осуществляться без разрешения авиационных властей Грузии.



Согласно заявлению, ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международное воздушное сообщение в аэропорту Сухуми до тех пор, пока решение об этом не примет Грузия и надзор за безопасностью полетов не будет обеспечено грузинской стороной.



В случае, если какая-либо авиакомпания начнет полеты в направлении Сухуми, она нарушит как международные нормы гражданской авиации, так и закон Грузии об оккупированных территориях, что усложнит оперирование данной авиакомпании в международном направлении и направлении Грузии.



Сухумский аэропорт закрыт грузинской стороной с 1993 года. Он не сертифицирован авиационными властями Грузии. Вместе с тем, Международная организация гражданской авиации (ICAO) признает Абхазию составляющей частью Грузии.



ICAO не присваивал аэропорту Сухуми четырехзначный код, определяющий местоположение. Его присвоение происходит только на основании ходатайства полномочных авиационных властей.



По данным Агентства гражданской авиации, использование аэродрома в целях гражданской авиации на территории Грузии недопустимо, если его эксплуатант не обладает сертификатом годности аэродрома, выданным Агентством гражданской авиации Грузии.



Сертификацию аэродромов на территории Грузии, выдачу сертификатов, отказ на выдачу, приостановку срока действия сертификата, отмену сертификата, постоянный надзор и контроль деятельности эксплуатанта осуществляет Агентство гражданской авиации Грузии.



Информация о возможном задействовании сухумского аэропорта и возможном начале полетов из России сегодня распространилась в российских СМИ.











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