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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Почему гальским грузинам предлагают переделать фамилии на абхазский лад?

29.07.2019 Гальский респондент "Радио Свобода", по фамилии Эхвая, говорит, что некоторые соглашаются с этим предложением только потому, чтобы получить т.н. абхазский паспорт, что обеспечит сравнительно лучшее правовое положение проживающих на оккупированной территории.



"Мне тоже предложили переделать мою фамилию на Эмхвари. Я сказала, что не сделаю того, что не подобает моему потомству. Я никогда этого не сделаю. Но немало тех, кто уже сделал это"- сказала проживающая в Гали женщина.



Сейчас тоже есть по нескольку случаев, когда человек убрал окончание –иа, и стал абхазом. Абхазы хотят, чтобы это массово происходило, но это не так….



По утверждению действующей в Гали общественной организации "Совет Мурзаканских абхазов", более чем у 400 жителей Гальского района уже появилась возможность вернуть себе абхазские фамилии. Агентство "Апсныпресс" со ссылкой на заместителя председателя совета Эдишера Зугба, пишет, что в течение пяти лет с создания организации к совету с тем, чтобы вернуть абхазские фамилии, обратились около 900 человек. По заявлению Зухба, совет заинтересован "в скорейшей интеграции жителей Гальского района во внутреннюю жизнь Абхазии, и в восстановлении им абхазских фамилий".



В статье агентства фамилиями абхазского происхождения названы Анчабадзе, Акишбая, Иналишвили, Кецбая, Какубава, Эзугбая, Колбая, и еще более чем десяти фамилий.



Депутат Верховного совета А/Р Абхазии, сухумец Вахтанг Колбая говорит, что выдвижение абхазами этой темы не новость, и вопрос происхождения фамилий был актуальным и до начала войны Абхазии:



"Всегда были споры по фамилиям Зухбая, Бутбая, Кецбая. Между прочим, тогда Колбая в меньшей степени называли. Абхазы считали, что это абхазские фамилии, а грузины абсолютно обоснованно, что они грузинские".



По заявлению Вахтанга Колбая, и в первой половине 20-го века были случаи, когда грузины меняли фамилии, поскольку у абхазов были некоторые привилегии. Например, их не призывали в армию, и они проще попадали в ВУЗ.



Такие же факты вспоминает гагринец Отар Адзинбая:



"Почему Шервашидзе, Кавтарадзе, Киртадзе абхазы? Ведь –дзе грузинское окончание! Если они записывались абхазами, их не призывали в армию. Поэтому они записались абхазами, и так с тех пор осталось".



Отар Адзинбая в настоящем является директором одной из школ Поти, и преподает грузинский язык. Он говорит, что его фамилия абхазского происхождения, но никогда изменить не думал. У хорошего знатока абхазского языка есть активные связи с проживающими в регионе друзьями и родственниками. Отар Адзинбая считает, что важно не происхождение фамилии, а то, что все мы живем в Грузии.



"Сейчас тоже есть единичные случаи, когда человек убрал окончание –иа, и стал абхазом. Абхазы хотят, чтобы это массово происходило, но это не так"- говорит уроженец Гагры Отар Адзинбая.



По его мнению, абхазы уже хорошо видят проблему, что остаются в меньшинстве, и в Абхазии внедряются граждане другой страны, в том числе русские, поэтому в такой ситуации они предпочитают, чтобы родственные грузины, в частности, мегрелы, приняли абхазские фамилии, и таким образом увеличить количество абхазов, проживающих в оккупированном регионе.









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