Турция не выдаст разрешение на открытие незаконного участка к «абхазским выборам» - МИД Грузии

01.08.2019 В конце августа текущего года в оккупированной Абхазии запланированы т.н. президентские выборы. Местные СМИ со ссылкой на информацию де-факто власти сообщают, что к выборам будут открыты несколько избирательных участков заграницей, в том числе – в Турции.



"Мы имеем информацию о публикации в абхазском медиа, согласно которой к т.н. выборам, запланированным в Абхазии, якобы планируется открыть избирательный участок в Стамбуле. Нас с Турцией связывают дружественные и партнерские отношения. Мы имеем коммуникацию, согласно которой, с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии Турция не даст разрешения на открытие незаконного избирательного участка"- сказано в официальном комментарии ведомства.









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