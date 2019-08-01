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    Турция не выдаст разрешение на открытие незаконного участка к «абхазским выборам» - МИД Грузии
    01.08.2019
    В конце августа текущего года в оккупированной Абхазии запланированы т.н. президентские выборы. Местные СМИ со ссылкой на информацию де-факто власти сообщают, что к выборам будут открыты несколько избирательных участков заграницей, в том числе – в Турции.

    "Мы имеем информацию о публикации в абхазском медиа, согласно которой к т.н. выборам, запланированным в Абхазии, якобы планируется открыть избирательный участок в Стамбуле. Нас с Турцией связывают дружественные и партнерские отношения. Мы имеем коммуникацию, согласно которой, с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии Турция не даст разрешения на открытие незаконного избирательного участка"- сказано в официальном комментарии ведомства.


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