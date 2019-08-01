В Гальском районе задержан гражданин Грузии Александр Капанадзе

В Гальском районе представители оккупационных властей Абхазии задержали гражданина Грузии Александра Капанадзе.



Как сообщают в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии, гражданина Грузии обвиняют «в незаконном пересечении де-факто границы», как оккупационный режим называет линию российской оккупации.



В пресс-службе СГБ поясняют, что в связи с произошедшим уже информирована наблюдательная миссия ЕС и ведется работа с целью освобождения гражданина Грузии.



«Подтверждаем факт незаконного задержания. Гражданин задержан по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы. Задействована «горячая линия», также информирована наблюдательная миссия ЕС и ведется работа для его освобождения», - заявляют в СГБ.









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