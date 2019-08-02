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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В ICAO подтвердили, что рассматривают Сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии

02.08.2019 Постоянному представителю Грузии в ICAO еще раз подтвердили, что организация рассматривает Сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии. Информацию об этом распространяет внешнеполитическое ведомство Грузии.



Посол Грузии в Канаде и постоянный представитель в Международной организация гражданской авиации (ICAO) Константин Кавтарадзе встретился с президентом совета ICAO Олумуива Бенардом Алиу, генсекретарем организации Фан Лю, директором бюро воздушной навигации Стефаном Кремером и другими руководителями ведомства.



«Темой обсуждения стала распространившаяся информация, согласно которой, оккупационный режим пытается совершать международные рейсы из оккупированной Абхазии, в частности, из аэропорта Сухуми.



Посол отметил, что подобные шаги со стороны России нарушают фундаментальные нормы и принципы международного права, Хартию ООН, грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ.



На встрече представители ICAO отметили, что ICAO как структура ООН поддерживает позицию Генеральной Ассамблеи и международного сообщества и однозначно признает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Они отметили, что хорошо знакомы с этой проблемой, обсуждение политической составляющей которой происходит в рамках ООН, а технические и правовые аспекты регулируются Чикагской конвенцией и правилами ICAO.



В частности, они подчеркнули тот факт, что Чикагская конвенция и принципы ICAO запрещают государствам-участникам конвенции такие действия в сфере воздушной навигации, которые нарушают суверенитет другой страны. Кроме того, было отмечено, что для воздушного пространства международно признанной территории Грузии, в которое входит Абхазия, ICAO присвоен единый специальный код FIR (Flight Information Region), который невозможно изменить или присоединить к коду воздушного пространства другой страны или ее части без согласия Грузии.



ICAO в случае подобного обращения какой-либо страны, в том числе, России, даже не рассматривает этот вопрос, так как изменение кода воздушного пространства страны возможно только с согласия этой страны. Соответственно, какой бы код Россия не присвоила аэропорту Сухуми, ICAO всегда будет рассматривать его как часть воздушного пространства Грузии», - говорится в заявлении.









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