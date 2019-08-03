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    Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Грузии без экзаменов
    03.08.2019
    Правительство Грузии задействовало в пилотном режиме программу постшкольной подготовки для молодых людей, проживающих на оккупированных территориях Грузии. Согласно постановлению правительства, абитуриенты с оккупированных территорий смогут учиться на выбранных ими факультетах в желаемых высших учебных заведениях без сдачи экзаменов.

    Данная программа осуществляется по инициативе госминистра по делам примирения и гражданского равноправия, при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта в рамках мирной инициативы правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему".

    На днях премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что целью программы постшкольной подготовки является поддержка молодых людей в получении высшего образования и их карьерного и личностного роста.

    К программе подключены 142 абитуриента из Абхазии и Цихванслького региона. В тестировании принимали участие 139 абитуриентов и все они преодолели барьер.


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