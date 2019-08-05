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    Российский турист утонул в Гагре
    05.08.2019
    Российский турист умер после купания в море в четырехбалльный шторм в курортном городе Гагра (оккупированная Россией территория Грузии).

    Как рассказывает глава абхазского т.н. МЧС Мизан Ломия, турист из Москвы 1984 года рождения был обнаружен местными спасателями, которые вытащили мужчину, потерявшего сознание, из воды и доставили в городскую больницу, где позже россиянин скончался.

    Ломия сообщил, что в тот же день произошла еще одна трагедия — 19-летнего местного жителя накрыло трехметровой волной и унесло в штормовое море. По тревоге был поднят вертолет, который совершил облет прибрежной зоны, но никаких следов пропавшего человека не обнаружил.

    Ломия подчеркнул, что поисковая операция в акватории Гагры продолжается.




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