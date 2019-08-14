.: Лента Новостей
  • Заявление Верховного Совета А/Р Абхазия к годовщине начала войны в Абхазии
  • Цихелашвили: В результате конфликта пострадали все мы
  • Российский турист утонул в Гагре
  • Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Грузии без экзаменов
  • В ICAO подтвердили, что рассматривают Сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии
  • В Гальском районе задержан гражданин Грузии Александр Капанадзе
  • Турция не выдаст разрешение на открытие незаконного участка к «абхазским выборам» - МИД Грузии
  • Россия хочет перераспределить своих туристов в Крым и Абхазию - Леван Кикнадзе
  • Выполнение международных рейсов из Сухуми противоречит международному праву и Уставу ICAO - МИД Грузии
  • Почему гальским грузинам предлагают переделать фамилии на абхазский лад?

    •
     
    Цихелашвили: В результате конфликта пострадали все мы
    14.08.2019
    В связи с 27-й годовщиной с войны Абхазии государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства почтила память погибших в войне. Министр украсила цветами мемориал героям. По заявлению Цихелашвили, в этой войне одинаково пострадали и грузинская, и абхазская стороны, и получила пользу другая сила-Россия.

    "Прошли 27 лет с той трагедии, жертвой которой стали многие наши сограждане, многие молодые люди. Я встречаю здесь матерей, родителей, потерявших детей, у которых, естественно, эта боль не прошла. Это боль всего нашего общества. Тысячи людей пострадали. Сегодня по обе стороны колючих ограждений находятся люди, которые до сих пор не могут вернуться в собственные дома.

    Думаю, из года в год становится все ясней, что все мы пострадали на грузинской и абхазской стороне, и пользу получает совсем другая сила. Поэтому думаю, что диалог, отношения друг с другом не имеют альтернативы. Хочу надеяться, что это еще шире осознают и на той стороне ограждений"- заявила Кетеван Цихелашвили.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия