Цихелашвили: В результате конфликта пострадали все мы

14.08.2019 В связи с 27-й годовщиной с войны Абхазии государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства почтила память погибших в войне. Министр украсила цветами мемориал героям. По заявлению Цихелашвили, в этой войне одинаково пострадали и грузинская, и абхазская стороны, и получила пользу другая сила-Россия.



"Прошли 27 лет с той трагедии, жертвой которой стали многие наши сограждане, многие молодые люди. Я встречаю здесь матерей, родителей, потерявших детей, у которых, естественно, эта боль не прошла. Это боль всего нашего общества. Тысячи людей пострадали. Сегодня по обе стороны колючих ограждений находятся люди, которые до сих пор не могут вернуться в собственные дома.



Думаю, из года в год становится все ясней, что все мы пострадали на грузинской и абхазской стороне, и пользу получает совсем другая сила. Поэтому думаю, что диалог, отношения друг с другом не имеют альтернативы. Хочу надеяться, что это еще шире осознают и на той стороне ограждений"- заявила Кетеван Цихелашвили.











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