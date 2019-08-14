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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Заявление Верховного Совета А/Р Абхазия к годовщине начала войны в Абхазии

14.08.2019 Верховный совет Автономной Республики Абхазия отзывается на дату начала войны в Абхазии. В заявлении сказано, что власть Автономной Республики готова работать в 24-часовом режиме, чтобы принять, и рассмотреть все предложения, связанные с Абхазией.



"Откровенная агрессия Кремля против Грузии началась 27 лет назад, 14 августа, с Абхазии!



Из-за своего геополитического положения, особого стремления грузинского народа к свободе, национальной самобытности, и многовековой культурной истории Грузия испокон являлась сферой острых интересов великих империй, в том числе России. Горькой реальностью является и то, что после восстановления государственной независимости Грузии открытая кремлевская агрессия против нашей страны началась 27 лет назад 14 августа 1992 года именно с Абхазии!



14 августа 1992 года является той трагической датой начала боевых действий в Абхазии, основой которых враг сделал законное, но не до конца осмысленное передвижение своей войсковой части на своей территории. Война в Абхазии принесла только разрушение в широком понимании этого слова. Победителем в ней является общий враг грузин и абхазов, который коварными методами по сегодняшний день продолжает преступную политику нашего окончательного разобщения, и аннексии Абхазии.



Спустя 27 лет, сегодня все - тогдашняя или нынешняя позиция-оппозиция, все - у кого болят оккупированные территории, кто приоритетом номер один страны считаем объединение нашей родины и необходимость возвращения в места своего проживания людей, изгнанных силой российского оружия, жителей Абхазии и Самачабло - должны договорится, что уже не имеем права допускать новые ошибки для удовлетворения личных или собственных узкопартийных интересов, поскольку это окончательно поставит непоправимое клеймо на будущем нашей страны.



Договоримся и о том, что ни один патриот Грузии, представитель позиции или оппозиции, где бы он ни был-на родине или в эмиграции, неправительственной или государственной структуре, пусть даже временно безработный, к какому бы социальному слою ни принадлежал, разумеется, хорошо осознает, что добиться благосостояния ценой уступки суверенитета, гражданского достоинства, и свободы Грузии будет предательством многовековых национально-государственных интересов нашей родины, и у сохраненного этим путем мира не будет цены. Это вовсе не означает призыв к войне; Наоборот, сегодня как никогда мы обязаны сделать все, до конца потратится для того, чтобы ни в коем случае не допускать возобновления боевых действий, как на контролируемых Грузией, так и на оккупированных Россией наших территориях! Следует хорошо осмыслить и учесть, постоянно помнить, что сохранение мира и стабильности сегодня для нашей страны, нашего народа, будущих поколений является сложнейшим, но главнейшим жизненным условием!



Сегодня, 14 августа, в день начала войны в Абхазии, прежде всего мы обращаемся к беженцам из Абхазии и Самачабло, к нашим нуждающимся землякам, сложное положение которых вызвано не только трудностями бытовых условий. Их духовная и психологическая нужда является результатом тяжелой и непреодолимой эмоции от запрещения пребывания в собственном доме, на собственной земле, у могил членов своей семьи, в естественной среде! Спасибо им за великодушие, за способность достойно справится с многосторонними стрессами, справедливое негодование, терпение и выдержку, что питает все еще не сгоревшая надежда и вера.



Исходя из этого, легитимная власть А/Р Абхазия, Верховный Совет, его руководство, которое также находится в изгнании, у которого тоже оружием отобрали законное право осуществить депутатскую деятельность на территории, волей населения которой им дали полномочие действовать в данном статусе, а этом неординарном положении считает своей обязанностью соблюдая государственные интересы, прежде всего бороться за защиту законных прав изгнанных земляков, активизацию миротворческого процесса, улучшение бытовых, социально-экономических и положения здравоохранения беженцев. Примирение с абхазской общественностью, восстановление доверия является одним из главных приоритетов Верховного совета.



Власть Автономной Республики готова работать в 24-часовом режиме, принимать и рассматривать все предложения, все видения, связанные с Абхазией. Верховный Совет считает, что наступило время, когда необходимо вместе с центральной властью страны активней включиться во все проекты, которые следует осуществить в связи с оккупированными территориями, чтобы не подвести надежду и веру своих земляков, содействовать выводу российских вооруженных сил из оккупированных территорий, ускорению процесса нашего возвращения в Абхазию, объединения нашей родины"- сказано в заявлении.











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