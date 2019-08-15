Cтудентами стали 137 абитуриентов из Гали и 2 из Цхинвальского региона

15.08.2019 В рамках мирной инициативы "Шаг к лучшему будущему" из 142 абитуриента 139 стали студентами. Руководитель ресурс-центра Гали Нона Шония заявила DFWatch, что 137 из зачисленных абитуриентов являются из Гали, а из Цхинвальского региона только двое.



"Из зарегистрированных один предпочел сдать Национальные экзамены, двое по личному решению отказались, и не ходили на подготовительные курсы, соответственно, на внутренние экзамены вышли 137 детей из Гали, и получили положительную оценку. Добавились двое из Цхинвали, и в целом в рамках данной программы поступили 139 абитуриентов"- заявила руководитель ресурс-центра.

По ее же словам, большинство из них продолжит учебу в ТГУ и Зугдидском университете имени Шота Месхиа, а несколько перераспределили в другой университет.



Напомним, что данная программа осуществляется по совместной инициативе аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Министерства образования. Учащиеся, проживающие в оккупированных регионах, проходят специальную подготовительную программу, им финансируют жилье, дают стипендию в 150 лари, и они зачисляются в университеты внутренним тестом, затем государство финансирует им учебу в размере 2 250 лари.



Программа впервые осуществлена в текущем году.









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