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    Цихлашвили: государство поможет трем семьям, пострадавшим в Гугутианткари
    19.08.2019
    По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихлашвили, три семьи, пострадавшие в Гугутианткари, получат помощь от государства. По заявлению министра, семьям Лаврентия Гугутишвили и Гиви Размадзе, дома которых оказались за колючими ограждениями, передадут в собственность дома и земельные участки в Гори, в которых они проживали после войны.

    А также эти семьи получат одноразовую социальную помощь. А членов семьи с проблемами здоровья государство обеспечит лекарствами. В то же время им бесплатно предложат профессиональную переподготовку.

    Касательно семьи Амирана Гугутишвили, дом которого находится на контролируемой территории Грузии, но доступ к нему ограничен, ему обещают одноразовую социальную помощь.

    По словам Цихелашвили, они постараются учесть желание пострадавших о получении земли в Гугутианткари, поскольку не хотят "потерять связь" с селом.

    В Гугутианткари процесс незаконной бордеризации начался на 11-й годовщине августовской войны, и прекратился через несколько дней. 15 августа оккупационный режим возобновил работу.

    Российские военные провели т.н. границу на земельных участках граждан Грузии Размадзе и Гугутишвили. За линией оккупации оказались их жилые дома, угодья, и предположительно, водные резервуары. Оккупационный режим дал местным жителям три дня, чтобы покинуть дома. Семья Размадзе полностью разобрала дом, и вынесла стройматериал.


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