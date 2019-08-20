.: Лента Новостей
  • Закареишвили: Полномочия правительства Абхазии следует свести к минимуму
  • МИД Грузии: Ситуация с селом Аибга представляет процесс аннексии Россией регионов Грузии
  • Россия захватила часть Гагрского района
  • Цихлашвили: государство поможет трем семьям, пострадавшим в Гугутианткари
  • Cтудентами стали 137 абитуриентов из Гали и 2 из Цхинвальского региона
  • Заявление Верховного Совета А/Р Абхазия к годовщине начала войны в Абхазии
  • Цихелашвили: В результате конфликта пострадали все мы
  • Российский турист утонул в Гагре
  • Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в ВУЗы Грузии без экзаменов
  • в ICAO подтвердили, что рассматривают Сухумский аэропорт как часть воздушного пространства Грузии

    •
     
    Россия захватила часть Гагрского района
    20.08.2019 - cyxymu.info
    В Росреестре зарегистрировали село Аибга, находящееся на грузино-российской границе, и прилегающую к ней территорию в Абхазии, относящуюся к Гагрскому району, как территорию России. Село находится на берегу реки Псоу.

    Долгое время вопрос горного села Аибга обсуждается в абхазском обществе. Дело в том что село, расположенное прямо на грузино-российской границе и разделенное рекой Псоу населено русскими поселенцами, во время Олимпиады оказалось в зоне контроля российских пограничников, которые установили свой пост в глубине территории Грузии.

    Уже после Олмипиады, в 2014 году мэр Сочи посещал село Аибга на грузинской стороне и на встрече с его жителями выслушал их проблемы. Он пообещал в течение месяца восстановить мост и начать ремонт трассы, мэр Сочи пообещал обеспечить село новым генератором, решить вопрос работы почтового отделения и помочь в развитии фермерского хозяйства. В сюжете Кубанского ТВ он говорил о поселке Аибга, как о населенном пункте, находящемся в составе Адлерского района, что вызвало гневную реакцию абхазского «парламента».

    Дело в том, что в 1904 году часть нынешнего Гагрского района была присоединена к Черноморской губернии, в то время как остальная часть современной Абхазии осталась в Кутаисской губернии.

    Позднее северо-западная граница Грузии не раз изменялась. По мирному договору, подписанному 7 мая 1920 года между Грузии и Советской Россией, в котором они признают друг друга и определяют границу, сама граница в районе Псоу сохранилась в очертании Кутаисской губернии: "Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча, через гору Ахахча и гору Агапет и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией."

    И после аннексии Грузии в 1921 году граница Грузии и РСФСР проходила по тому же принципу. И лишь 12 апреля 1929 года граница РСФСР и Грузинской ССР была утверждена по реке Псоу, хотя Аибга оставалась в составе Сочинского района, хоть и была поделена рекой и границей на 2 части.

    И вот спустя почти век российский кадастровый реестр отмечает территорию Гагрского района как земельный участок Краснодарского края, г. Сочи.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия