Россия захватила часть Гагрского района

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20.08.2019 - cyxymu.info



Долгое время вопрос горного села Аибга обсуждается в абхазском обществе. Дело в том что село, расположенное прямо на грузино-российской границе и разделенное рекой Псоу населено русскими поселенцами, во время Олимпиады оказалось в зоне контроля российских пограничников, которые установили свой пост в глубине территории Грузии.



Уже после Олмипиады, в 2014 году мэр Сочи посещал село Аибга на грузинской стороне и на встрече с его жителями выслушал их проблемы. Он пообещал в течение месяца восстановить мост и начать ремонт трассы, мэр Сочи пообещал обеспечить село новым генератором, решить вопрос работы почтового отделения и помочь в развитии фермерского хозяйства. В



Дело в том, что в 1904 году часть нынешнего Гагрского района была присоединена к Черноморской губернии, в то время как остальная часть современной Абхазии осталась в Кутаисской губернии.



Позднее северо-западная граница Грузии не раз изменялась. По мирному договору, подписанному 7 мая 1920 года между Грузии и Советской Россией, в котором они признают друг друга и определяют границу, сама граница в районе Псоу сохранилась в очертании Кутаисской губернии: "Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча, через гору Ахахча и гору Агапет и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией."



И после аннексии Грузии в 1921 году граница Грузии и РСФСР проходила по тому же принципу. И лишь 12 апреля 1929 года граница РСФСР и Грузинской ССР была утверждена по реке Псоу, хотя Аибга оставалась в составе Сочинского района, хоть и была поделена рекой и границей на 2 части.



И вот спустя почти век российский В Росреестре зарегистрировали село Аибга, находящееся на грузино-российской границе, и прилегающую к ней территорию в Абхазии, относящуюся к Гагрскому району, как территорию России. Село находится на берегу реки Псоу.Долгое время вопрос горного села Аибга обсуждается в абхазском обществе. Дело в том что село, расположенное прямо на грузино-российской границе и разделенное рекой Псоу населено русскими поселенцами, во время Олимпиады оказалось в зоне контроля российских пограничников, которые установили свой пост в глубине территории Грузии.Уже после Олмипиады, в 2014 году мэр Сочи посещал село Аибга на грузинской стороне и на встрече с его жителями выслушал их проблемы. Он пообещал в течение месяца восстановить мост и начать ремонт трассы, мэр Сочи пообещал обеспечить село новым генератором, решить вопрос работы почтового отделения и помочь в развитии фермерского хозяйства. В сюжете Кубанского ТВ он говорил о поселке Аибга, как о населенном пункте, находящемся в составе Адлерского района, что вызвало гневную реакцию абхазского «парламента».Дело в том, что в 1904 году часть нынешнего Гагрского района была присоединена к Черноморской губернии, в то время как остальная часть современной Абхазии осталась в Кутаисской губернии.Позднее северо-западная граница Грузии не раз изменялась. По мирному договору, подписанному 7 мая 1920 года между Грузии и Советской Россией, в котором они признают друг друга и определяют границу, сама граница в районе Псоу сохранилась в очертании Кутаисской губернии: "Государственная граница между Грузией и Россией проходит от Черного моря по реке Псоу до горы Ахахча, через гору Ахахча и гору Агапет и по северной границе бывших губерний Черноморской, Кутаисской и Тифлисской до Закатальского округа и по восточной границе этого округа до границы с Арменией."И после аннексии Грузии в 1921 году граница Грузии и РСФСР проходила по тому же принципу. И лишь 12 апреля 1929 года граница РСФСР и Грузинской ССР была утверждена по реке Псоу, хотя Аибга оставалась в составе Сочинского района, хоть и была поделена рекой и границей на 2 части.И вот спустя почти век российский кадастровый реестр отмечает территорию Гагрского района как земельный участок Краснодарского края, г. Сочи.









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