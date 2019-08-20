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    МИД Грузии: Ситуация с селом Аибга представляет процесс аннексии Россией регионов Грузии
    20.08.2019
    Министерство иностранных дел Грузии отреагировало заявлением на информацию о включении села Аибга Гагрского района в состав Российской Федерации. В нем отмечается, действия России представляют собой процесс аннексии регионов Грузии и продолжение незаконных действий.

    «Данные об Аибга внесены в российские кадастровые документы в 2002, и затем в 2009 гг. К сожалению, тогдашние власти никак не отреагировали на данный факт.

    Что же касается правовой оценки, того, что часть села Аибга оккупированного Гагрского района оформлена как российская территория, как и другие подобные шаги в Абхазии и Цхинвальском регионе представляют собой процесс аннексии регионов Грузии и продолжение незаконных действий.

    Существуют международно признанные границы Грузии и их неуважение со стороны России грубо нарушает принципы международного права.

    Процесс делимитации-демаркации грузино-российской границы, в том числе и участков границы Абхазии и Цхинвальского региона\Южной Осетии не будет осуществляться в условиях оккупации. Исходя из этого, любое соглашение между Россией и оккупационным режимом не имеет юридической силы», — заявили Первому каналу Грузии в МИД.


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