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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закареишвили: Полномочия правительства Абхазии следует свести к минимуму

20.08.2019 Полномочия правительства Автономной Республики Абхазия следует не увеличить, а сократить, свести к минимуму - заявил бывший государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закарешвили комментируя текущие структурные изменения в правительстве Абхазии.



В частности Закареишвили отозвался на мнение бывшего главы правительства А/Р Абхазии Вахтанга Колбая о том, что часть полномочий в связи с вопросами беженцев от центральной власти следует передать министерству по делам беженцев, которое создано в правительстве Абхазии вместо департамента беженцев.



"Правительство беженцев Абхазии - это в большей мере символический феномен. Там есть Верховный Совет, который был избран до войны, поэтому он носит свою символическую нагрузку. У Верховного Совета есть своя политическая нагрузка, есть политическая легитимация. Остальное что происходит: правительство, министерства… Это я считаю нонсенсом. Наоборот, я думаю, что надо сокращать их полномочия, а не увеличивать. Надо довести до минимума, должны остаться только депутаты и их аппарат, с минимальными функциями. Новые министерства не следует создавать… Более того, у них есть министерство восстановления доверия и примирения. Любопытно, как они улаживают конфликты? – Я никогда не слышал их отчета.



Всю функцию правительства Абхазии следует передать центральному правительству. Там есть команды по футболу, ансамбли, театр… Все это должно перейти в подчинение Министерства Культуры. Чтобы люди не остались без работы, их следует перевести туда. Например, Минздрав Абхазии должен перейти в центральное Министерство здравоохранения в виде департамента, и перевести туда кадры. Так государство будет похоже на государство, ничего против людей я не имею. Иначе это ведомство уже как пятое колесо со своими исполнительными функциями"- заявил Паата Закареишвили.



Напомним, что в правительстве Абхазии идут структурные и кадровые изменения. В рамках реорганизации ликвидировано подведомственное учреждение правительства Абхазии- административно-хозяйственное управление, а его функции передали аппарату правительства Абхазии. Министерство финансов и экономики Абхазии объединили с департаментом охраны окружающей среды и сельского хозяйства; Начался процесс ликвидации департамента юстиции Абхазии, функции департамента юстиции переданы соответствующим учреждениям Абхазии. Процесс реорганизации идет в аппарате правительства и учреждениях исполнительной власти. Кроме того, департамент по делам беженцев преобразуется в Министерство по делам беженцев.









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