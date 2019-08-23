В Турции не будет избирательных участков на выборах в Абхазии

В Турции не состоится голосование на выборах лидера марионеточного режима Абхазии. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik представитель абхазского режима в Турции Вадим Харазия в пятницу 23 августа.
"Никаких нарушений не было. В соответствии с законодательством Абхазии была сформирована в тридцатидневный срок до выборов комиссия, акты, назначен председатель комиссии. Единственное, 2 августа я попросил ЦИК, чтобы они перенесли место дислокации избирательного участка (из Стамбула в Сакарью - прим.), и только 22 августа они дали ответ, что я не вправе это делать, так как я нарушаю закон, но в законе такого нигде не прописано", - рассказал Харазия.
Он добавил, что уже физически не успевает организовать выборы на участке в Стамбуле, а перенос места проведения выборов в Сакарью был связан с тем, что там компактно проживают этнические абхазы и там же состоится празднование по случаю Дня признания независимости Абхазии Россией.
По его словам, в Сакарье расположены 54 абхазских села, в которых проживает около 60 тысяч абхазов.
Харазия уточнил, что в Сакарье все готовы для проведения выборов, но разрешения от ЦИКа на это нет.
В ЦИК не согласны с заявлением Харазия и отмечают, что никто выборы в Турции не отменял.
"Мы отправляли все необходимые документы о том, чтобы провести там выборы. Никакого заявления от официальных структур о том, что выборы там не пройдут, у нас нет", - прокомментировали в пресс-службе ЦИК.
Напомним, что МИД Грузии ранее сделал заявление, согласно которому турецкая сторона не даст возможности абхазским сепаратистам провести выборы на территории этого государства. Между тем, в Абхазии до последнего момента пытались убедить общественность, что выборы на территории Турции пройдут.