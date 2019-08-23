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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Посольство Германии в Грузии о «немецких наблюдателях» на абхазских «выборах»

23.08.2019 С целью наблюдения за запланированными на 25 августа выборами очередного марионеточного лидера в Абхазии впервые приедут депутаты из Германии, других стран Европы и Китая- утверждает т.н. вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.



"Эти выборы, возможно, установят рекорд с точки зрения количества международных наблюдателей. Впервые к нам приедут депутаты из Бундестага Германии, а также Народной Республики Китай, ряд коллег из стран Европы. Сейчас приезжают депутаты из Европейского парламента. Это весьма важно чтобы донести правду об Абхазии до всего мира"- заявил Галустян "РИА Новости".



По его же словам, привлечь иностранных наблюдателей удалось посредством недавно созданного международного парламентского движения "Лига друзей Абхазии".



Кроме того, по заявлению де-факто вице-спикера, 22 августа в Абхазию начали приезжать "представители стран друзей". В данном контексте он назвал Россию, т.н. народные республики Донецка и Луганска, оккупированный Крым, и Цхинвальский регион, особый акцент сделал на то, что российской делегацией будет руководить "большой друг Абхазии" Константин Затулин.



"Кроме того, в Абхазию приедут представители союзнического парламента государства России и Беларуси, а также Карабаха и Приднестровья"- добавил Галустян.



Агентство "Акцент" обратилось в посольство Германии в Грузии, чтобы выяснить, собираются ли германские депутаты приехать в качестве наблюдателей на абхазские "выборы".



Дипломатическое ведомство ограничилось только этим коротким комментарием:



"Посольство не владеет информацией о визитах, запланированных германскими депутатами в Абхазию".



В отличие от посольства Германии, Европарламент дал пространный комментарий по данному вопросу. В нем говорится, что не собираются посылать наблюдательскую миссию ни в этот раз, ни в будущем на т.н. президентские выборы оккупированной Абхазии.



"За "выборами", запланированными в Абхазии, не наблюдают ни Европарламент, ни его отдельные официальные лица, и представители тех или иных органов (в том числе президент, комитет внешних дел, группа поддержки демократии и избирательной координации (DEG), и впредь не собираемся наблюдать за такими "выборами"- заявили "Акценту" в пресс-службе Европейского парламента.

По их же сообщению, если какой-либо евродепутат посетит оккупированный регион в период де-факто выборов, и сделает какой-либо комментарий, это не будет иметь ничего общего с официальной позицией Евросоюза.



"Если какой-нибудь депутат Европарламента решит поехать в Абхазию в этот период и/или сделать там публичный комментарий о текущих там событиях, это будет всего на всего его персональным решением, и никак не выражением позиции Европарламента или Евросоюза"- заявили в пресс-службе Европарламента.



На вопрос, какие ограничения могут установить европейскому депутату Евросоюз или какая-либо официальная структура, если он поедет в оккупированный регион и прокомментирует текущие там события, в пресс-службе Европарламента заявили следующее:



"В данном случае существует целый ряд действий, которые возможно, будут осуществлены, но это зависит от конкретного случая. Решение об ответных действиях примут политические группы, а не администрация Европарламента. Эти меры включают широкий спектр, от предупреждения до отчисления из Европарламента. Но, как мы уже сказали, это зависит от конкретного случая".









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