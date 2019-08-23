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    Посольство Германии в Грузии о «немецких наблюдателях» на абхазских «выборах»
    23.08.2019
    С целью наблюдения за запланированными на 25 августа выборами очередного марионеточного лидера в Абхазии впервые приедут депутаты из Германии, других стран Европы и Китая- утверждает т.н. вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.

    "Эти выборы, возможно, установят рекорд с точки зрения количества международных наблюдателей. Впервые к нам приедут депутаты из Бундестага Германии, а также Народной Республики Китай, ряд коллег из стран Европы. Сейчас приезжают депутаты из Европейского парламента. Это весьма важно чтобы донести правду об Абхазии до всего мира"- заявил Галустян "РИА Новости".

    По его же словам, привлечь иностранных наблюдателей удалось посредством недавно созданного международного парламентского движения "Лига друзей Абхазии".

    Кроме того, по заявлению де-факто вице-спикера, 22 августа в Абхазию начали приезжать "представители стран друзей". В данном контексте он назвал Россию, т.н. народные республики Донецка и Луганска, оккупированный Крым, и Цхинвальский регион, особый акцент сделал на то, что российской делегацией будет руководить "большой друг Абхазии" Константин Затулин.

    "Кроме того, в Абхазию приедут представители союзнического парламента государства России и Беларуси, а также Карабаха и Приднестровья"- добавил Галустян.

    Агентство "Акцент" обратилось в посольство Германии в Грузии, чтобы выяснить, собираются ли германские депутаты приехать в качестве наблюдателей на абхазские "выборы".

    Дипломатическое ведомство ограничилось только этим коротким комментарием:

    "Посольство не владеет информацией о визитах, запланированных германскими депутатами в Абхазию".

    В отличие от посольства Германии, Европарламент дал пространный комментарий по данному вопросу. В нем говорится, что не собираются посылать наблюдательскую миссию ни в этот раз, ни в будущем на т.н. президентские выборы оккупированной Абхазии.

    "За "выборами", запланированными в Абхазии, не наблюдают ни Европарламент, ни его отдельные официальные лица, и представители тех или иных органов (в том числе президент, комитет внешних дел, группа поддержки демократии и избирательной координации (DEG), и впредь не собираемся наблюдать за такими "выборами"- заявили "Акценту" в пресс-службе Европейского парламента.
    По их же сообщению, если какой-либо евродепутат посетит оккупированный регион в период де-факто выборов, и сделает какой-либо комментарий, это не будет иметь ничего общего с официальной позицией Евросоюза.

    "Если какой-нибудь депутат Европарламента решит поехать в Абхазию в этот период и/или сделать там публичный комментарий о текущих там событиях, это будет всего на всего его персональным решением, и никак не выражением позиции Европарламента или Евросоюза"- заявили в пресс-службе Европарламента.

    На вопрос, какие ограничения могут установить европейскому депутату Евросоюз или какая-либо официальная структура, если он поедет в оккупированный регион и прокомментирует текущие там события, в пресс-службе Европарламента заявили следующее:

    "В данном случае существует целый ряд действий, которые возможно, будут осуществлены, но это зависит от конкретного случая. Решение об ответных действиях примут политические группы, а не администрация Европарламента. Эти меры включают широкий спектр, от предупреждения до отчисления из Европарламента. Но, как мы уже сказали, это зависит от конкретного случая".


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