В книге Билла Клинтона «Президент пропал» пароль Sukhumi спасает США от мощнейшей кибератаки

24.08.2019 - cyxymu.info В прошлом году экс-президент США Билл Клинтон представил свою книгу - политический триллер «The President Is Missing» («Президент пропал»), написанную им в соавторстве с одним из самых успешных писателей мира Джеймсом Паттерсоном.



Сюжет таков: Америка опять подверглась кибератаке и только президент может спасти страну. И самое интересное в этой книге - что именно пароль «Sukhumi» (Сухуми - в его правильном написании), спас США от «Темных веков» - мощнейшей кибератаки в истории человечества.



Как сообщают издатели, это первый роман, «проинформированный о таких инсайдерских деталях, о которых может знать только президент».



По словам Билла Клинтона, в книге подробно описана жизнь в Белом доме: от боулинга в подвале до беговых дорожек в спальне президента. Он сказал: «Мы действительно постарались описать это как можно более точно».









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