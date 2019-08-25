Хулордава: Выборы в оккупированной Абхазии являются имитацией

Это не настоящие выборы, это всего лишь имитация выборов, — заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Тамар Хулордава, говоря о проводимых в оккупированной Абхазии т.н. президентских выборах.



«Реально это не выборы, а всего лишь имитация выборов. Естественно, что в условиях оккупации и изгнания из Абхазии подавляющего большинства населения не могут иметь места никакие выборы, ни один легитимный процесс, который получил бы международно-правовое признание.



Так что это обыкновенный процесс, который очень печален, но он не будет иметь никакого правового результата, и наши партнеры, наши международные друзья и союзники не имеют никаких ожиданий в отношении этих выборов, какого-либо серьезного восприятия или оценок этого процесса», — заявила Хулордава.



Сегодня в оккупированном Российской Федерации регионе Грузии — Абхазии проходят т.н. президентские выборы. Согласно сообщениям оккупационного режима, «за пост президента борются девять кандидатов, включая действующего президента Рауля Хаджимба». В оккупированном регионе организованы «35 округов и 152 избирательных участка».











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