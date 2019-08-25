Находящиеся на российской прикормке представители Германии и Австрии следили за «выборами» в Абхазии

За прошедшими в Абхазии «выборами» наблюдали представители из Германии и Австрии - депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.
В посольстве Германии по поводу присутствия депутата из этой страны в оккупированном регионе Грузии заявили, что они не в курсе и что им не сообщали о прибытии депутата Бундестага в Абхазию.
В МИД Грузии по этому поводу заявили, что визит представителей Австрии и Германии носит частный характер и не может рассматриваться как их официальное участие в наблюдательской миссии.
Гуннар Линдеманн уже нарушил украинский закон об оккупированных территориях, когда в составе группы немецких депутатов от пророссийских политических партий «Левые» («Die Linke») и «Альтернатива для Германии» («Alternative für Deutschland» посетил аннексированный Россией Крым. Там он с 19 по 21 апреля 2018 года принимал участие в работе так называемого «Ялтинского международного экономического форума».
Штефан Койтер - депутат от пророссийской партии «Альтернатива для Германии». Также принимал участие в российской массовке под названием «Ялтинский международный экономический форум». Известен тем, что многократно рассылал нацистские приветствия
, фото Гитлера и свастику через мессенджер WhatsApp.
Патрик Поппель - сотрудник института имени Суворова в Вене. Одного названия института достаточно, чтобы понять, каких взглядов придерживается этот субъект. Вместе с Линдеманном посещал оккупированный Россией Донецк в конце февраля текущего года.