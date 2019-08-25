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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Находящиеся на российской прикормке представители Германии и Австрии следили за «выборами» в Абхазии

25.08.2019



В посольстве Германии по поводу присутствия депутата из этой страны в оккупированном регионе Грузии заявили, что они не в курсе и что им не сообщали о прибытии депутата Бундестага в Абхазию.



В МИД Грузии по этому поводу заявили, что визит представителей Австрии и Германии носит частный характер и не может рассматриваться как их официальное участие в наблюдательской миссии.



Гуннар Линдеманн уже нарушил украинский закон об оккупированных территориях, когда в составе группы немецких депутатов от пророссийских политических партий «Левые» («Die Linke») и «Альтернатива для Германии» («Alternative für Deutschland» посетил аннексированный Россией Крым. Там он с 19 по 21 апреля 2018 года принимал участие в работе так называемого «Ялтинского международного экономического форума».



Штефан Койтер - депутат от пророссийской партии «Альтернатива для Германии». Также принимал участие в российской массовке под названием «Ялтинский международный экономический форум». Известен тем, что многократно



Патрик Поппель - сотрудник института имени Суворова в Вене. Одного названия института достаточно, чтобы понять, каких взглядов придерживается этот субъект. Вместе с Линдеманном посещал оккупированный Россией Донецк в конце февраля текущего года. За прошедшими в Абхазии «выборами» наблюдали представители из Германии и Австрии - депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн и сотрудник института имени Суворова в Вене Патрик Поппель.В посольстве Германии по поводу присутствия депутата из этой страны в оккупированном регионе Грузии заявили, что они не в курсе и что им не сообщали о прибытии депутата Бундестага в Абхазию.В МИД Грузии по этому поводу заявили, что визит представителей Австрии и Германии носит частный характер и не может рассматриваться как их официальное участие в наблюдательской миссии.Гуннар Линдеманн уже нарушил украинский закон об оккупированных территориях, когда в составе группы немецких депутатов от пророссийских политических партий «Левые» («Die Linke») и «Альтернатива для Германии» («Alternative für Deutschland» посетил аннексированный Россией Крым. Там он с 19 по 21 апреля 2018 года принимал участие в работе так называемого «Ялтинского международного экономического форума».Штефан Койтер - депутат от пророссийской партии «Альтернатива для Германии». Также принимал участие в российской массовке под названием «Ялтинский международный экономический форум». Известен тем, что многократно рассылал нацистские приветствия , фото Гитлера и свастику через мессенджер WhatsApp.Патрик Поппель - сотрудник института имени Суворова в Вене. Одного названия института достаточно, чтобы понять, каких взглядов придерживается этот субъект. Вместе с Линдеманном посещал оккупированный Россией Донецк в конце февраля текущего года.









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