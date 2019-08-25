ВС Абхазии: «Выборы» в Абхазии являются еще одним актом насилия над законом, демократией и правами человека

25.08.2019 «Проводимые сегодня в Абхазии «президентские выборы» являются еще одним актом насилия над законом, над демократией, над правами человека, и, разумеется, над международным правом», - говорится в заявлении Верховного Совета Автономной республики Абхазия в связи с проводимыми нелегальными "выборами" в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия.



Верховный Совет выражает уверенность, что международное содружество, твердо поддерживающее территориальную целостность Грузии, и на этот раз будет единодушным и не признает разыгранный Российской Федерацией на оккупированной территории Грузии фарс под названием «выборы».



В тоже время подчеркивается, что присутствие на них отдельных агентов влияния Москвы из некоторых государств и признание ими «выборов» демократическими, никак не придаст им легитимность.



«Невозможно провести настоящие выборы на оккупированной территории, где более две трети населения являются беженцами, где произошли этническая чистка и геноцид, где царит полный хаос и вседозволенность.



До деоккупации Автономной Республики Абхазии и восстановления территориальной целостности Грузии, до возвращения в собственные дома беженцев и проведения демократических выборов, единственной легитимной властью Автономной Республики является действующий в изгнании Верховный Совет и назначенное им правительство. Итоги же лжевыборов недействительные», - говорится в заявлении Верховного Совета Абхазии.









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