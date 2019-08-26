Хаджимба и Квициниа разыграют второй тур «выборов»

26.08.2019 В Абхазии пройдет второй тур «выборов» лидера марионеточного режима. Во второй тур вышли действующий лидер Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Об этом заявляет в т.н. ЦИК Абхазии



Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.



"Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния", - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.



По его словам, предварительные итоги голосования будут оглашены не раньше 11:00 мск на пресс-конференции в международном пресс-центре.











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