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    Цихелашвили: У нас полная готовность расширить диалог на всех уровнях абхазского общества
    26.08.2019
    «У нас имеется полная готовность расширить диалог на всех уровнях абхазского общества», — заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

    По её словам, в условиях оккупации Абхазии и Цхинвальского региона из года в год растет качество зависимости и изоляции, и ухудшаются проблемы населения.

    «Мы не раз заявляли и сегодня хочу еще раз подчеркнуть, что у нас есть полная готовность расширить диалог на всех уровнях абхазского общества. Существуют соответствующие формы и сегодня, когда прошло 11 лет со дня т.н признания независимости, думаю, что необходимость этого еще больше возросла. Мы явно видим, что эта дата стала точкой отсчета не независимости, а зависимости от России. В условиях оккупации Абхазии и Цхинвальского региона из года в год растет качество зависимости, и изоляции и ухудшаются проблемы населения — начиная с безопасности, гуманитарных, социальных, экономических проблем, низкого качества уровня образования и в целом, заканчивая фактическим неимением перспективы будущего.

    Для нас ясно, что необходимо еще более расширить каналы для сотрудничества, вокруг общих интересов и наладить мирный диалог. Под этим я подразумеваю конкретные инициативы, которые связаны с торговлей, образованием, здравоохранением и т.д.», — заявила госминистр.


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