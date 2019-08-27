Капанадзе: Лавров и его команда полностью провалили процесс признания Абхазии и Цхинвальского региона

27.08.2019 Россия полностью провалила процесс признания Абхазии и Цхинвальского региона, заявления товарища Лаврова очень далеки от реальности, — заявил вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе.



Депутат прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «необратимости процесса международного признания Абхазии».



Как отметил Серги Капанадзе, Лавров и его команда не добились признания Абхазии и Цхинвальского региона ни одним важным государством.



«Мы видели заявление и оценку товарища Лаврова, которые очень далеки от реальности. Реально, Россия полностью провалила процесс признания Абхазии и Цхинвальского региона. Страны, которые Лавров перечислил в списке признавших, уже не находятся в этом списке. Вануату и Тувалу отозвали свое признание, а остальные страны, такие как Венесуэла и Никарагуа тоже отзовут признание после смены в них режимов, как это было с Науру. Практически, это безуспешный процесс. Тем более, что Лавров и его команда не смогли добиться признания Абхазии и Цхинвальского региона со стороны какого-либо важного государства. Что касается слов об Абхазии как состоявшемся государстве — это смешно, это образование, полностью оккупированное Россией», — заявил депутат.



По словам Серги Капанадзе, всем хорошо известно, как оккупированная Абхазия зависит от российских финансов и военного присутствия, поэтому цель заявлений Лаврова — в очередной раз обмануть свое население.









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