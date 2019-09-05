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    Цихелашвили рассказала о милитаризации и изоляции Сухуми и Цхинвали
    05.09.2019
    Кандидат на пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили выступила на объединенном заседании четырех парламентских комитетов. Депутаты заслушали ее в рамках процедуры вынесения вотума доверия обновленному правительству Грузии.

    В своей речи Цихелашвили, кроме прочего, рассказала о проблемах, спровоцированных оккупацией Абхазии и Южной Осетии, и о ситуации в самих оккупированных регионах. Говоря о дискриминации этнических грузин в Гальском и Ахалгорском районах, она отметила, что их судьба была и в будущем будет приоритетом ее политики.

    «Мы имеем дело с «живым процессом», реальными угрозами, которые являются ежедневным вызовом для нашей страны и десятков тысяч наших сограждан. Это обязывает нас быть очень мудрыми и принципиальными в решении этих проблем. С этими угрозами сталкиваются около 50 тысяч наших граждан в более чем 100 селах вдоль линии оккупации. Около 300 тысяч беженцев не могут вернуться домой».

    Госминистр добавила, что сами оккупированные регионы опустели на 70% из-за растущей милитаризации и изоляции от внешнего мира.

    Напомним, после отставки прежнего премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе весь кабинет автоматически ушел в отставку. Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом на пост главы правительства Георгия Гахария, который, в свою очередь, представил в парламент обновленный состав кабмина. Цихелашвили в нем сохранила прежнюю позицию. В течение нескольких дней депутаты будут задавать вопросы претендентам на министерские портфели, а 8 сентября состоится голосование по вотуму доверия новому правительству.


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