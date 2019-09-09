Хаджимба сохраняет место лидера абхазского режима

Рауль Хаджимба стал победителем проведенных в Абхазии нелегитимных «выборов» лидера марионеточного режима, согласно предварительным данным местного ЦИК.



Как заявил глава ЦИК Тамаз Гогия, подсчет голосов был проведен без учета протокола из села Псху Сухумского района, который доставят в столицу в понедельник 9 сентября. При этом Гогия подчеркнул, что количество голосов в этом селе никак не повлияют на исход выборов.



Всего проголосовало 83 тысячи 883, что составляет 65, 98% от общего списка избирателей.



По предварительным цифрам за Алхаса Квициниа проголосовало 38 тысяч 742 избирателя – 46,19%, за Рауля Хаджимба – 39 тысяч 741 – 47, 38%



Лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования.



"Даже если ЦИК объявит какие-то результаты, то мы будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс. Мы включаем другой механизм - закона - и будем очень сильно давить на этот механизм - на закон", - сказал Квициния.



Политические партии и общественные организации Абхазии призвали ЦИК объявить «выборы» несостоявшимися «во избежание непредсказуемых последствий». Заявление подписали ПП Амцахара»,

ПП «Единая Абхазия», ПП «Народный фронт Абхазии», РОО «Айтайра», РОО «Апсадгьыл», РОО «Наш дом - Абхазия», РОО «Кяразаа», Фонд им. С. Багапш, Экспертный фонд «Ахьыпшымра».









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